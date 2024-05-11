Бундеслига. Майнц - Боруссия Д 3:1. Голы Баррейру и Ли Джэ Сона принесли важную победу хозяевам

Учитывая победу "Кельна" над "Унионом", между "козлами" и "Майнцом" расстояние сократилось до двух очков. Кроме того, гости вышли на поле далеко не в оптимальном составе в связи с важным выходом в финал Лиги чемпионов посреди этой недели, поэтому хозяева должны были добывать важные очки в сегодняшнем поединке. Уже на 7-й минуте Надим Амири попал в перекладину со штрафного, который заработал для "карнавальщиков" Брайан Груда. А затем "Майнц" открыл счет во встрече. После неточной передачи от Морея, хозяева несколькими касаниями довели мяч до Баррейру, который и завершил эту атаку голом. Далее случился очень странный ляп от Мейера. Голкипер "Боруссии" в момент розыгрыша свободного удара попал в Ли Джэ Сона, который сразу направил мяч в сетку ворот "БВБ".

Кореец решил не останавливаться на достигнутом и оформил дубль меньше чем за пять минут. После перехвата мяча на левом фланге гостей, футболисты "Майнца" с легкостью вошли в штрафную площадь хозяев, где после передачи от Баррейру, в сетку ворот отправил мяч Ли Джэ Сон. "Боруссия" после третьего пропущенного вспомнил, что надо и самим бить по воротам: Морей из-за пределов штрафной пробивал в верхний дальний угол, но в эффектном прыжке спас от гола голкипер Центнер.

На второй тайм Эдин Терзич решил выпустить Санчо, Брандта и Маатсена, чтобы исправить ситуацию на поле. Он начался с опасного момента у ворот Меера: нападающий хозяев Буркардт с близкого расстояния пробивал по воротам гостей, впрочем, голкипер "Боруссии" сначала потянул его удар, а позже отбил добивание от Груды. Далее гости могли отыграться, но гол Юссуфы Мукоко отменяли из-за его положения вне игры. Команды больше не создавали опасных моментов у ворот друг друга и хозяева одержали важнейшую для себя победу.

Благодаря такому результату, "карнавальщики" продлили свою серию без поражений до восьми матчей. Кроме того, они с 32 очками будут опережать на два пункта "Унион", который опустился на 16-е место после победы "Майнца". "Карнавальщики" в последнем туре сыграют на выезде против "Вольфсбурга", а дортмундская "Боруссия" будет принимать на своем поле "Дармштадт".

Бундеслига. 33-й тур

Майнц, Опель Арена

Майнц - Боруссия Д 3:0

Голы: Баррейру 12, Ли Джэ Сон 19, 23

Предупреждения: Ханче-Ольсен, Баррейру - Ройс, Шлоттербек

Майнц: Центнер, ван ден Берг, Кор, Ханче-Ольсен, Видмер (Да Коста, 77), Баррейру, Амири, Каси (Фернандеш, 76), Груда (Вайпер, 87), Ли Джэ Сон (Рихтер, 87), Буркардт

Боруссия Д: Мейер, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Морей (Маатсен, 46), Озджан (Брандт, 46), Ройс, Нмеча (Польман, 69), Мален (Санчо, 46), Байно-Гиттенс (Ветьен, 76), Мукоко

Фото: Михаил Лозовой, UA-Футбол