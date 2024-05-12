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Источник: Бавария заинтересована главным тренером Кристал Пэлас

Германия

Если не выйдет из Ханси Фликом

Источник: Бавария заинтересована главным тренером Кристал Пэлас

Bulinews

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"Бавария" заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас".

По имеющейся информации, мюнхенская команда заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас" Оливером Гласнером. Отмечается, что австриец останется тренером "Пэлас" и не будет вести переговоры с "Баварией", которая сейчас ведет переговоры с Ханси Фликом.

Напомним, Оливер Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024, до этого он работал "Айнтрахте". Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2026 года. Сейчас "Пэлас" занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Sky Sports News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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