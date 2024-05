Источник: Бавария заинтересована главным тренером Кристал Пэлас

"Бавария" заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас".

По имеющейся информации, мюнхенская команда заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас" Оливером Гласнером. Отмечается, что австриец останется тренером "Пэлас" и не будет вести переговоры с "Баварией", которая сейчас ведет переговоры с Ханси Фликом.

BREAKING: ???? Bayern Munich showed interest in Crystal Palace’s Oliver Glasner in the last few days.



However, the Austrian will be staying as Palace manager and not be speaking to Bayern, who are now in talks with Hansi Flick. pic.twitter.com/gF58rMdEBn