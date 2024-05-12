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Источник: Бавария заинтересована главным тренером Кристал Пэлас
Если не выйдет из Ханси Фликом
Bulinews
"Бавария" заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас".
По имеющейся информации, мюнхенская команда заинтересована главным тренером "Кристал Пэлас" Оливером Гласнером. Отмечается, что австриец останется тренером "Пэлас" и не будет вести переговоры с "Баварией", которая сейчас ведет переговоры с Ханси Фликом.
BREAKING: ???? Bayern Munich showed interest in Crystal Palace’s Oliver Glasner in the last few days.— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 11, 2024
However, the Austrian will be staying as Palace manager and not be speaking to Bayern, who are now in talks with Hansi Flick. pic.twitter.com/gF58rMdEBn
Напомним, Оливер Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024, до этого он работал "Айнтрахте". Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2026 года. Сейчас "Пэлас" занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ.
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