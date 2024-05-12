Хольштайн Киль впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

В матче 33-го тура второй Бундеслиги "Хольштайн Киль" дома принимал "Фортуну Дюссельдорф".

Хозяева открыли счет на второй минуте, но на 70-й гости с пенальти сравняли цифры на табло. В итоге матч завершился ничьей 1:1.

"Хольштайн Киль" набрал 65 баллов и оторвался от третьего "Дюссельдорфа" на пять очков, таким образом гарантировав себе прямую путевку в высший дивизион. На втором месте находится "Санкт-Паули", у которого 62 зачетных пункта и матч в запасе.

“Куклы” впервые в своей истории вышли в Бундеслигу.

Также они еще продолжают соперничать за свой возможный дебютный трофей второго дивизиона. В финальном поединке "Хольштайн Киль" встретится с середняком "Ганновером". В то же время в "Санкт-Паули" впереди поединки против "Оснабрюка" и "Веена" – представителей зоны вылета и переходных матчей.