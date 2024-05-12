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После Мбаппе главная цель Реал Мадрида — Флориан Виртц
Игрок пока не рассматривает команды, которые им интересуются
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство мадридского "Реала" после приобретения Килиана Мбаппе поставило цель купить Флориана Виртца, сообщает Marca.
По информации источника, Виртц является главной трансферной целью "Реал Мадрида" на сезон 2025/2026, поскольку на сезон 2024/25 Виртц, принял решение остаться в "Байере".
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Напомним, в нынешнем сезоне Виртц принял участие в 46 матчах во всех турнирах, отличившись 18 голами и 19 результативными передачами.
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Источник:Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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