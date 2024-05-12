Бундеслига. Майнц - Боруссия Д 3:0. Видео голов и обзор матча

Очень тяжелый полуфинал Лиги чемпионов для "Боруссии" посреди недели сказался в чемпионате. После выбивания чемпиона Франции из главного турнира Европы, "шмели" разгромно уступили одному из аутсайдеров Бундеслиги.

Мотивация у хозяев зашкаливала, ведь у них еще есть возможность остаться в лиге на следующий сезон. 3 гола от "Майнца" в первом тайме и возможности забить во втором - заслуженные 3 очка. "Боруссия" остается на 5-м месте, а "Майнц" поднимается в безопасную зону, на 15-е место.

Бундеслига. 33-й тур

Майнц, Опель Арена

Майнц - Боруссия Д 3:0

Голы: Баррейру 12, Ли Дже Сон 19, 23