  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Майнц - Боруссия Д 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Майнц - Боруссия Д 3:0. Видео голов и обзор матча

Германия

Воспользовались усталостью соперника

Бундеслига. Майнц - Боруссия Д 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очень тяжелый полуфинал Лиги чемпионов для "Боруссии" посреди недели сказался в чемпионате. После выбивания чемпиона Франции из главного турнира Европы, "шмели" разгромно уступили одному из аутсайдеров Бундеслиги.

Мотивация у хозяев зашкаливала, ведь у них еще есть возможность остаться в лиге на следующий сезон. 3 гола от "Майнца" в первом тайме и возможности забить во втором - заслуженные 3 очка. "Боруссия" остается на 5-м месте, а "Майнц" поднимается в безопасную зону, на 15-е место.

Бундеслига. 33-й тур
Майнц, Опель Арена
Майнц - Боруссия Д 3:0
Голы: Баррейру 12, Ли Дже Сон 19, 23

По теме
yellow-arrow
После Мбаппе главная цель Реал Мадрида — Флориан Виртц
yellow-arrow
Бохум - Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.05.2024
yellow-arrow
Хольштайн Киль впервые в своей истории вышел в Бундеслигу
Боруссия (Дортмунд) обзор матчей Майнц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости