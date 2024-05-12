Бундеслига, 33-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – Хоффенхайм 0:6

Голы: Бебу 2, 51, Байер 6, 44, Кадержабек 22, Кабак 26

"Хоффенхайм" уничтожил "Дармштадт" на его поле, отправив в ворота главного аутсайдера Бундеслиги 6 безответных голов. По дублю на свой счёт записали Бебу и Байер, Крамарич и Гриллич закончили игру с двумя ассистами каждый. Этот результат за тур до финиша возвращает подопечным Пеллегрино Матараццо 7-ю позицию, гарантирующую участие в еврокубках на следующий сезон.

Бедолага Александер Брюнст пропустил 6 мячей с 6 первых ударов в створ, но вешать провал на голкипера хозяев было бы несправедливо. Его вина была только в третьем голе, когда Брюнст неудачно сыграл на выходе при угловом, позволив Кабаку легко расстрелять свои ворота в упор.

Все остальные пропущенные мячи не столько даже о хладнокровной реализации "Хоффенхайма", сколько о бездействии обороны "Дармштадта". Подопечные Торстена Либеркнехта и без того выглядели с запасом худшей командой элиты. А после досрочного вылета они откровенно не смогли настроиться на последний домашний матч сезона, позволив зинсхаймцам забивать голы, по простоте напоминающих любительский футбол.

"Дармштадт" сегодня припарковал весьма специфичный автобус. Дикое сочетание высокой линии обороны и полное отсутствия давления на соперников на мяче позволили "Хоффенхайму" забить 5 практически идентичных мячей по схожему мотиву: передача из глубины на врывающегося в штрафную нападающего, чаще всего 1 на 1 с кипером.

Именно поэтому быстрые Бебу и Байер уже в стартовые 6 минут успели забить по мячу. В конце тайма Бебу ассистировал на Байера, а сразу после перерыва сам же португалец тоже оформил дубль. Также был экстраординарный мяч Кадержабека с острого угла. Здесь, пожалуй, тоже можно говорить о неточности в игре Брюнста. 0:6. Прощай, "Дармштадт". Мы не будем скучать.

Дармштадт: Брунст – Карич (Кемпе, 81), Мюллер, Кларер, Маглица, Нюрнбергер (Хольтманн, 56) – Мелем, Юстван – Хонзак (Гьясула, 46), Скарке (Мюллер, 73) – Вильхельмссон (Зайдель, 46)

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Кабак (Дрекслер, 46), Гриллич, Акпогума, Бюльтер (Юрасек, 72) – Премель, Штах (Тохумджу, 46) – Крамарич – Бебу (Вегорст, 85), Байер (Бекер, 72)