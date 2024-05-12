Бундеслига. Бохум - Байер 0:5. Фармацевты не заметили сопротивление хозяев и продлили беспроигрышную серию до 50 игр

Учитывая вчерашнюю осечку "Униона", "Бохуму" сегодня достаточно было бы ничьей, чтобы обеспечить себе прописку на следующий сезон в Бундеслиге. Первые десять минут встречи прошли достаточно сумбурно для обеих команд, но с небольшим территориальным преимуществом для хозяев. Затем Иван Ордец имел возможность открыть счет во встрече. После навеса с углового от Кевина Штогера, скидку головой на дальнюю штангу делал Филипп Хофман, но немного не хватило украинцу, чтобы замкнуть передачу.

А дальше хозяева остались в меньшинстве. Во время передачи на Бонифейса, который мог выбегать один на один с голкипером, на форварде "фармацевтов" сфолил Феликс Пасслак, который получил от главного арбитра поединка Бенжамина Бранда прямую красную. "Байер" почти сразу создал первый опасный момент у владений Риманна: после навеса с фланга от Соареса, Патрик Шик пробил головой мимо ворот. Через некоторое время, после быстрого розыгрыша углового, Гранит Джака с дальней дистанции попал в перекладину. В конце первой половины гости открыли счет во встрече: после передачи от Соареса, Шик переиграл голкипера. А в дополнительное время Кевин Шлоттербек сфолил в своей штрафной над Теллой, - пенальти реализовал Бонифейс.

Второй тайм начался ШИКарным моментом: Риманн отдал передачу на Машовича, который вышел после перерыва на замену, но его обокрал чешский нападающий "Байера", впрочем, голкипер "Бохума" спас команду от пропущенного гола. Позже с дистанции пробил Бонифейс, но он попал в крестовину. В середине второй половины игры Джака имел возможность увеличить счет во встрече, но после его удара в угол ворот, сейв совершил Мануэль Риманн. А потом "Байер" забил третий мяч: после навеса с углового от Йонаса Хофманна, Амин Адли с нескольких метров головой пробил над голкипером "Бохума". Гости решили не останавливаться на достигнутом: Станишич, обыграв Штогера, вошел в штрафную площадку хозяев и пробил в нижний ближний угол ворот. А уже в "Хаби-тайм" хорватский защитник записал на свой счет ассист, отдав передачу на Алехандро Гримальдо, который и установил окончательный счет во встрече - 0:5.

Благодаря такому результату, "Неверлузен" продлил свою серию без поражений до 50(!) матчей во всех турнирах. Подопечные Хаби Алонсо имеют еще три поединка в этом сезоне, чтобы завершить эту кампанию с новыми историческими достижениями. Что касается "Бохума", то подопечные Хайко Бучера в последнем туре сыграют на выезде против "Вердера" и его команда находится в лучшем турнирном положении, чем "Майнц", "Унион" и "Кельн", которым также нужно будет выигрывать у соперников и надеяться на осечку со сторони конкурентов.

Бундеслига. 33-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум - Байер 0:5

Голы: Шик 41, Бонифейс 45+2, Адли 76, Станишич, 86, Гримальдо 90+3

Предупреждения: Шлоттербек, Ордец - Телла

Удаление: Пасслак 15

Бохум: Риманн, Пасслак, Ордец, К. Шлоттербек, Бернарду (Машович, 46), Остерхаге, Лосилья (Беро, 61), Асано (Эрманн, 20), Штогер, Виттек, Ф. Хофман (Дашнер, 61)

Байер: Градецки, Коссуну (Й. Хофманн, 64), Та, Тапсоба, Станишич, Джака (Пуэрта, 80), Андрих, Де Матос Соарес, Телла (Гримальдо, 80), Бонифейс (Иглесиас 69), Шик (Адли, 69)