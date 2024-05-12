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Бундеслига. Бавария – Вольфсбург 2:0. Яркий дебют и 75 минут уныния после

Германия
Обновлено

Бавария возвращает себе второе место

Бундеслига. Бавария – Вольфсбург 2:0. Яркий дебют и 75 минут уныния после

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 33-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 2:0

Голы: Звонарек 4, Горецка 13

Несмотря 3-матчевую серию побед перед выездом на "Альянц Арену", "Вольфсбург" традиционно уступил в Мюнхене. В шестой раз подряд, и в пятый кряду всухую. Таким образом "волки" лишились шансов на еврокубки, в то время как "Бавария" вернула себе второе место. Ничья в финалом туре против "Хоффенхайма" обеспечит "рекордмайстру" серебро.

Впрочем, лёгкая прогулка для "Баварии" в последнем домашнем матче сезона отнюдь не читалась. И дело не только в том, что сезон в среду по сути для команды закончился после вылета из ЛЧ. Дело ещё и в кадрах. Сегодня Тухель с трудом собрал стартовый состав, оставшись фактически без линии атаки – Кейн, Сане, Мусиала, Коман и Гнабри отсутствовали из-за травм, как и Мазрауи, Геррейру и многие другие.

Тем не менее, даже с дебютантами в составе хозяева легко победили. В первую очередь из-за весьма удачного дебюта. Уже в стартовые четверть часа у "рекордмайстра" прошли две идеальные атаки. В первой из них наглый проход Дэвиса через центр разбил давление гостей. Мюллер умно увёл крайнего защитника, открыв Звонареку дорогу к воротам. Хорват отметил дебютный выход в старте дебютным голом.

Ещё через 10 минут Горецка по сути снял вопросы. Для второго мяча уже понадобился опыт, хотя снова не обошлось без Дэвиса. Альфонсо отобрал мяч при билд-апе соперника и начал быстрый выпад. Сарагоса опасно подал, после чего Мюллер удобно скинул под удар Горецке. Был ещё отменённый первый гол Сарагосы из-за офсайда у Мюллера, после чего игра заглохла.

Заглохла даже не до перерыва, а до финального свистка. "Бавария" не позволяла сопернику вступить в игру, а ей самой не хватало химии в последней трети для третьего гола. Павлович приятно впечатлил контролем над центром поля, Сарагоса выдал ещё несколько ярких индивидуальных проходов, но реальной остроты уже не было. 2:0.

Бавария: Нойер (Перец, 74) – Киммих, Упамекано, Ким Мин Чжэ (де Лигт, 75), Дэвис – Павлович, Горецка (Лаймер, 74) – Звонарек (Асп Йенсен, 90), Мюллер, Сарагоса – Тель

Вольфсбург: Кастельс – Меле, Лакруа, Борнаув, Йенц (Цезигер, 46), Паредес (Тиагу Томаш, 79) – Арнольд, Маер – Баку (Черны, 79), Виммер (Каминьски, 46) – Винд (Пейчинович, 85)

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