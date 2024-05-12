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Бундеслига. Бавария - Вольфсбург 2:0. Видео голов и обзор матча

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За второе место еще надо побороться

Бундеслига. Бавария - Вольфсбург 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Вольфсбург" лишился шансов на еврокубки после поражения "Баварии" в 33-м туре Бундеслиги. Состав мюнхенцев был далеко не основным - Кейн, Сане, Мусиала, Коман, Гнабри, Мазрауи и Геррейру были отстутствуют. Но даже с дебютантами в основе хозяевам удалось легко победить. Положительный результат был добыт еще в первом тайме. Во втором тайме даже дебютировал в Бундеслиге резервный голкипер "Баварии" Даниэль Перец.

Мюнхенцы вернули себе 2-е место, однако кто заберет серебряные медали решится в последнем туре ("Штутгарт" отстает всего на 2 очка). "Вольфсбург" - на 12-й позиции.

Бундеслига. 33-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Вольфсбург 2:0

Голы: Звонарек 4, Горецка 13

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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