У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко

В 33-м туре Бундеслиги Леверкузен в гостях разгромил "Бохум" (5:0). Символично, что последний раз команда проиграла именно этому сопернику в конце прошлого сезона.

Теперь у подопечных Хаби Алонсо уже 33 встречи без поражений в чемпионате. Континентальный рекорд принадлежит "Стяуа", которая во второй половине 1980-х не уступала 104 поединка. Серия гибралтарского "Линкольна" продолжалась с 2009 по 2014 год и насчитывает 88 матчей.

Третью строчку разделяют рекорды "Селтика" (1915-1917) и "Шерифа" (2006-2008) – 63 игры.