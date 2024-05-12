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У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко
Фармацевты продолжают поразительную беспроигрышную серию
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В 33-м туре Бундеслиги Леверкузен в гостях разгромил "Бохум" (5:0). Символично, что последний раз команда проиграла именно этому сопернику в конце прошлого сезона.
Теперь у подопечных Хаби Алонсо уже 33 встречи без поражений в чемпионате. Континентальный рекорд принадлежит "Стяуа", которая во второй половине 1980-х не уступала 104 поединка. Серия гибралтарского "Линкольна" продолжалась с 2009 по 2014 год и насчитывает 88 матчей.
Третью строчку разделяют рекорды "Селтика" (1915-1917) и "Шерифа" (2006-2008) – 63 игры.
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