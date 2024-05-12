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У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко

Германия
Обновлено

Фармацевты продолжают поразительную беспроигрышную серию

У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко

фото - Getty Images

Новина українською

В 33-м туре Бундеслиги Леверкузен в гостях разгромил "Бохум" (5:0). Символично, что последний раз команда проиграла именно этому сопернику в конце прошлого сезона.

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Теперь у подопечных Хаби Алонсо уже 33 встречи без поражений в чемпионате. Континентальный рекорд принадлежит "Стяуа", которая во второй половине 1980-х не уступала 104 поединка. Серия гибралтарского "Линкольна" продолжалась с 2009 по 2014 год и насчитывает 88 матчей.

Третью строчку разделяют рекорды "Селтика" (1915-1917) и "Шерифа" (2006-2008) – 63 игры.

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Байер (Леверкузен)
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.05.2024 в 23:17
Успех того «Стяуа» объяснятся любовью и поддержкой политического лидера Румынии Николае Чаушеску и его сына. Трансферная политика «Стяуа» проводилась по очень простой схеме. Чаушеску-младшему достаточно одного звонка, и любой футболист становится игроком «Стяуа». Если кто-то не хочет переходить в команду, его забирают в армию. Максимум карьеры бунтаря – это первенство военных частей в кирзовых сапогах. (с) никого не напоминает?))) ну и какой-то там гибралтарский линкольн в суперконкурентной, наверное, лиге...)))
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2
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Комментарии 7
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.05.2024 в 23:17
Успех того «Стяуа» объяснятся любовью и поддержкой политического лидера Румынии Николае Чаушеску и его сына. Трансферная политика «Стяуа» проводилась по очень простой схеме. Чаушеску-младшему достаточно одного звонка, и любой футболист становится игроком «Стяуа». Если кто-то не хочет переходить в команду, его забирают в армию. Максимум карьеры бунтаря – это первенство военных частей в кирзовых сапогах. (с) никого не напоминает?))) ну и какой-то там гибралтарский линкольн в суперконкурентной, наверное, лиге...)))
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2
0
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okolegko (Київ)
13.05.2024 в 00:06
Динамівців з Києва також налякали румунською армією, от вони і злили гру за Суперкубок УЕФА. Тепер усе зрозуміло
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okolegko (Київ)
13.05.2024 в 00:13
А також перед цим Барселона у фіналі Кубку Чемпіонів... Які страшні румуни, граф Дракула навіть злякався
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scorpius (Ck)
12.05.2024 в 23:03
То писали что Бенфика рекордсмен, теперь оказывается объявились недосягаемые румыны...
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Беркут88 (Тернопіль)
12.05.2024 в 23:33
Бенфіка це серед топ-10 починаючи з ери єврокубків. А Стяуа я незнаю з якого пальця вони висмоктали, у них в 1986-89 була серія в ЧЕМПІОНАТІ у 104 матчі. В грудні 1986 програли Рівер Плейту, по ходу євросезону 87/88 МТК, Рейнджерс та Бенфіці, тому це ні в які ворота не лізе. У Лінкольна та Шеріфа це теж рекорди виключно в ЧЕМПІОНАТІ. У Селтіка в усіх турнірах, але до ери єврокубків (правда там 62 або 66, залежно від того чи рахувати Кубок Глазго, ітд).
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kalan-86 (Анкара)
12.05.2024 в 23:36
Вот именно. Эта серия касается только внутреннего чемпионата. О чем говорить, что там есть и Ивуарийский клуб в рейтинге «непобедимых» и Гибралтарский. Байер побил рекорд Европы по самой затяжной серии без поражений, именно во всех турнирах.
 
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scorpius (Ck)
12.05.2024 в 23:50
Дякую, тепер стало дещо ясніше, бо сам не второпав, як Стяуа могла назбирати сотню ігор без поразок навіть у Європі.
 
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