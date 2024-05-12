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У Байера 50 матчей подряд без поражений. Но до рекорда Европы еще далеко
Фармацевты продолжают поразительную беспроигрышную серию
фото - Getty Images
В 33-м туре Бундеслиги Леверкузен в гостях разгромил "Бохум" (5:0). Символично, что последний раз команда проиграла именно этому сопернику в конце прошлого сезона.
Теперь у подопечных Хаби Алонсо уже 50 встреч без поражений. Континентальный рекорд принадлежит "Стяуа", которая во второй половине 1980-х не уступала 119 поединков. Серия гибралтарского "Линкольна" продолжалась с 2009 по 2014 год и насчитывает 88 матчей.
Третью строчку разделяют рекорды "Селтика" (1915-1917) и "Шерифа" (2006-2008) – 63 игры.
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