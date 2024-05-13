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Нойеру осталось сыграть 13 матчей в Бундеслиге, чтобы войти в топ-10 по количеству поединков в истории турнира
Мануэль уже в этом году может присоединиться к рекордсменам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча 33-го тура против "Вольфсбурга" стала для немецкого кипера 500-й в элите Германии. В 344 играх он защищал цвета "Баварии", еще в 156 матчах выходил на поле в составе "Шальке".
Топ-10 замыкает бывший вратарь "Гамбурга" и "Айнтрахта" (Франкфурт) Ули Штайн. На его счету 512 поединков. Интересно, что в списке рекордсменов только один футболист, представлявший "Баварию".
Речь идет об Оливере Кане. У легендарного кипера третья позиция (557 игр) и 21 год выступлений в Бундеслиге.
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