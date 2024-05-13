Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом

Камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг и французский защитник Буна Сарр покинут "Баварию" после завершения текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба "красной машины".

Перед началом последнего домашнего матча в этой кампании с "Вольфсбургом" (2:0) мюнхенский клуб запланировал церемонию прощания с обоими футболистами, однако посетить её удалось лишь Сарру. Чупо-Мотинг на церемонии не присутствовал из-за болезни.

Сарр принял участие в 33 поединках, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. На счету Чупо-Мотинга 122 матча, 38 забитых мячей и 13 результативных передач.

Оба игрока пополнили состав "Баварии" в 2020 году.