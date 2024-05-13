  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом

Германия

Решили не продлевать контракт с ветеранами

Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг и французский защитник Буна Сарр покинут "Баварию" после завершения текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба "красной машины".

Перед началом последнего домашнего матча в этой кампании с "Вольфсбургом" (2:0) мюнхенский клуб запланировал церемонию прощания с обоими футболистами, однако посетить её удалось лишь Сарру. Чупо-Мотинг на церемонии не присутствовал из-за болезни.

Сарр принял участие в 33 поединках, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. На счету Чупо-Мотинга 122 матча, 38 забитых мячей и 13 результативных передач.

Оба игрока пополнили состав "Баварии" в 2020 году.

По теме
yellow-arrow
Настрой не утрачен даже после чемпионства. Бохум - Байер 0:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Нойеру осталось сыграть 13 матчей в Бундеслиге, чтобы войти в топ-10 по количеству поединков в истории турнира
Эрик-Максим Чупо-Мотинг Буна Сарр бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости