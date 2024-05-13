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Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом
Решили не продлевать контракт с ветеранами
Getty Images/Global Images Ukraine
Камерунский нападающий Эрик Чупо-Мотинг и французский защитник Буна Сарр покинут "Баварию" после завершения текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба "красной машины".
Перед началом последнего домашнего матча в этой кампании с "Вольфсбургом" (2:0) мюнхенский клуб запланировал церемонию прощания с обоими футболистами, однако посетить её удалось лишь Сарру. Чупо-Мотинг на церемонии не присутствовал из-за болезни.
Сарр принял участие в 33 поединках, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста. На счету Чупо-Мотинга 122 матча, 38 забитых мячей и 13 результативных передач.
Оба игрока пополнили состав "Баварии" в 2020 году.
Kurz vor Anpfiff von #FCBWOB gab es übrigens noch eine Spieler-Verabschiedung: Vier Jahre spielte Bouna Sarr mit dem #FCBayern-Logo auf der Brust, im Sommer trennen sich die Wege. Danke für deinen Einsatz und alles Gute, Bouna ????#MiaSanMia pic.twitter.com/r4B33vhf2B— FC Bayern München (@FCBayern) May 12, 2024
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