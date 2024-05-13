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Настрой не утрачен даже после чемпионства. Бохум - Байер 0:5. Видео голов и обзор матча
Хозяев не спас даже украинец в защите
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" одержал разгромную победу в гостевом матче предпоследнего тура чемпионата Германии против "Бохума" - 5:0.
Уже на 15-й минуте получил удаление защитник хозяев Феликс Пасслак. Счёт в игре "фармацевты" открыли в концовке в первого тайма благодаря усилиям Патрика Шика и Виктора Бонифейса.
Во второй половине встречи развили преимущество гостей Амин Адли, Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо.
Стоит отметить, что весь матч на поле в составе "Бохума" провел бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Иван Ордец.
Теперь беспроигрышная серия "Байера" во всех турнирах составляет 50 матчей.
Бундеслига. 33-й тур. Бохум. Воновия Рурштадион
Бохум - Байер 0:5
Голы: Шик 41, Бонифейс 45+2, Адли 76, Станишич, 86, Гримальдо 90+3
Удаление: Пасслак 15
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