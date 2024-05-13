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Аугсбург может выкупить опорного полузащитника Айнтрахта

Германия

Об этом сообщает Kicker

Аугсбург может выкупить опорного полузащитника Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фуггеры" довольно неплохо провели этот сезон, смазав лишь его концовку: в последних шести матчах подопечные Йесса Торупа одержали лишь одну победу и потерпели пять поражений. Впрочем, "Аугсбург" находится в середине турнирной таблицы, обеспечив себе давно прописку в Бундеслиге.

Впрочем, руководство клуба уже начинает размышлять над усилением своего состава на следующий сезон. Кристиян Якич находится в аренде в "Аугсбурге" и своей игрой продемонстрировал желание остаться в клубе. Однако окончательное решение еще не принято. Хорват может быть приобретен у "Айнтрахта" за пять миллионов евро и тенденция идет именно в этом направлении.

Добавим, что Кристиян Якич в этом сезоне провел 22 матча, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Аугсбург
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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