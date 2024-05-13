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Алонсо - о 50-матчевой серии без поражений: Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон
Наставник отдал должное своим подопечным
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над "Бохумом" (5:0) в матче 33-го тура Бундеслиги.
"После красной карточки игра изменилась. Уже в первые 15 минут мы увидели, что "Бохум" - непростой соперник. Было нелегко, но мы довольны результатом.
Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особенным событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими", – цитирует Алонсо официальный сайт Бундеслиги.
Напомним, безпроигрышная серия "Байера" во всех турнирах составляет уже 50 поединков.
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