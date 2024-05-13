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Защитник Вердера может покинуть команду свободным агентом этим летом
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Митчелл Вайзер хорошо проводит нынешнюю кампанию в составе бременского клуба: игрок отметился 3 голами и 7 передачами в 30 сыгранных поединках. Контракт правого защитника рассчитан до конца июня этого года, впрочем, немец оценил свои шансы остаться в составе "Вердера" на следующий сезон как 50:50.
"Я думаю, что решение будет принято на следующей неделе", - коротко заявил Митчелл Вайзер после ничьей с "РБ Лейпцигом". В конце апреля директор "Вердера" Клеменс Фриц уже называл решение о продлении соглашения с правым защитником до конца сезона "желательным".
Добавим, что Митчелл Вайзер в последнем туре против "Бохума" может сыграть свой 200-й матч в Бундеслиге. Сейчас игрок в немецком чемпионате отметился 14 голами и 36 передачами.
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