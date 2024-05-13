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"Не особо эмоционально". Тухель - о последнем домашнем матче во главе Баварии
Конец периода Тухеля в стане мюнхенцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о прощании с болельщиками клуба на "Альянц Арене" после победы над "Вольфсбургом" (2:0) в Бундеслиге.
"Это определенно то, чего я хотел. Я не большой поклонник подобных вещей. И мы договорились, что сезон еще не закончился.
Было ли это эмоционально? Не особо. О моём уходе было известно уже давно, и именно поэтому в последние несколько матчей это происходило постепенно. Я заметил это в увеличившихся запросах на билеты (от семьи и друзей - прим.). Вот почему нам пришлось покупать еще несколько билетов, но было приятно, и все закончилось, слава богу, победой", - передаёт слова Тухеля Bayern & Germany.
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