"Не особо эмоционально". Тухель - о последнем домашнем матче во главе Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель высказался о прощании с болельщиками клуба на "Альянц Арене" после победы над "Вольфсбургом" (2:0) в Бундеслиге.

"Это определенно то, чего я хотел. Я не большой поклонник подобных вещей. И мы договорились, что сезон еще не закончился.

Было ли это эмоционально? Не особо. О моём уходе было известно уже давно, и именно поэтому в последние несколько матчей это происходило постепенно. Я заметил это в увеличившихся запросах на билеты (от семьи и друзей - прим.). Вот почему нам пришлось покупать еще несколько билетов, но было приятно, и все закончилось, слава богу, победой", - передаёт слова Тухеля Bayern & Germany.