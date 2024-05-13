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Бавария хотела пригласить тренера Кристал Пэлас, но клуб АПЛ потребовал компенсацию в 100 млн евро

Германия
Обновлено

Английский клуб хочет получить не менее 100 миллионов евро

Бавария хотела пригласить тренера Кристал Пэлас, но клуб АПЛ потребовал компенсацию в 100 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Оливер Гласнер, наставник "Кристал Пэлас" был близок к тому, чтобы стать новым тренером "Баварии", но клуб АПЛ наложил вето на переход австрийского тренера.

Ральф Рангник отклонил предложение "Баварии" стать тренером команды, после чего спортивный директор Макс Эберль и член правления Кристоф Фройнд связались с Гласнером.

Оливер был заинтересован в переезде в Мюнхен. Он стремится выиграть Лигу чемпионов в течение своей тренерской карьеры и считал, что "Бавария" может помочь ему достичь этой цели.

Однако руководству "Баварии" не удалось достичь соглашения с "Кристал Пэлас". Владелец английского клуба Стив Пэриш наложил вето на переход специалиста.

"Кристал Пэлас" требует не менее 100 миллионов евро за увольнение Гласнера. "Бавария" была готова заплатить лишь 18 миллионов.

Кроме Рангника и Гласнера, "Бавария" пыталась пригласить на тренерскую должность Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсманна и Унаи Эмери, но каждый раз терпела неудачу.

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Бавария (Мюнхен) Кристал Пэлас (Лондон) Макс Эберль Оливер Гласнер
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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