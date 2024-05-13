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Экс-игрок Баварии призывает мюнхенский клуб продать Кейна

Германия

Честно говоря, я не завидую Баварии (с)

Экс-игрок Баварии призывает мюнхенский клуб продать Кейна

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Баварии" Дитмар Хаманн усомнился, стало ли мюнхенской команде лучше после подписания Харри Кейна.

"В офисе клуба я бы непременно задал вопрос: не лучше ли им было бы иметь 100 миллионов евро на счетах, а Харри вернулся бы в Британию? В прошлом сезоне "Бавария" забила больше голов без Кейна, чем с ним".

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"Бавария" хорошо играла против "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов, и Харри был едва заметен. Он был едва заметен и против мадридского "Реала": у него был шанс сделать счет 2:0, но он этого не сделал. Затем он покидает поле на 80-й минуте из-за проблем со спиной. Честно говоря, я не завидую "Баварии", - добавил Дитмар.

Гарри Кейн в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 32 матча, в которых забил 36 голов и отдал 8 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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