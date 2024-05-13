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Штутгарт выкупит защитника Санкт-Галлена - Инсайдер

Германия

Стергиу подпишет новый контракт с немецким клубом

Штутгарт выкупит защитника Санкт-Галлена - Инсайдер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Санкт-Галлена" Леонидас Стергиу, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, может покинуть свою команду.

По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб предложил 20-летнему игроку остаться. "Штутгарт" активирует опцию выкупа за 2 миллиона евро, а Стергиу подпишет новый контракт до 2028 года.

Леонидас в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 1 гол в 15 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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