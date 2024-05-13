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Штутгарт выкупит защитника Санкт-Галлена - Инсайдер
Стергиу подпишет новый контракт с немецким клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Санкт-Галлена" Леонидас Стергиу, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, может покинуть свою команду.
По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб предложил 20-летнему игроку остаться. "Штутгарт" активирует опцию выкупа за 2 миллиона евро, а Стергиу подпишет новый контракт до 2028 года.
Леонидас в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 1 гол в 15 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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