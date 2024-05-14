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Источник: Бавария вновь отказалась от кандидатуры Флика

Германия

Непрогнозируемая сага

Источник: Бавария вновь отказалась от кандидатуры Флика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, не вернётся на должность главного тренера "Баварии". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

В последние дни в стане "Баварии" активно обговаривалась идея возвращения Флика. По некоторым данным, стороны даже вели переговоры. Однако, планы мюнхенского клуба вновь претерпели изменений.

Отмечается, что "Бавария" продолжает рассматривать кандидатуру наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также была информация, что часть игроков (в том числе капитан команды Мануэль Нойер) хочет продолжить работу с Томасом Тухелем и уже проинформировали об этом руководство.

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Опубликовал: Александр Бураков
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