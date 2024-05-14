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Источник: Бавария вновь отказалась от кандидатуры Флика
Непрогнозируемая сага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, не вернётся на должность главного тренера "Баварии". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.
В последние дни в стане "Баварии" активно обговаривалась идея возвращения Флика. По некоторым данным, стороны даже вели переговоры. Однако, планы мюнхенского клуба вновь претерпели изменений.
Отмечается, что "Бавария" продолжает рассматривать кандидатуру наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также была информация, что часть игроков (в том числе капитан команды Мануэль Нойер) хочет продолжить работу с Томасом Тухелем и уже проинформировали об этом руководство.
???????? News #Flick | In the last days FC Bayern have considered the idea of bringing him back. There have also been talks as reported. But now there are new developments.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 13, 2024
➡️ Hansi Flick will most likely not become the coach of FC Bayern!
The search continues. Talks ongoing.… pic.twitter.com/R0O9lRMu0E
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