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За неимением альтернативы. Бавария может оставить Тухеля на следующий сезон

Германия

Такой вариант развития событий уже был в Испании

За неимением альтернативы. Бавария может оставить Тухеля на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" может оставить Томаса Тухеля во главе команды ещё на один сезон.

На заседании наблюдательного совета мюнхенского клуба в понедельник обсуждались дальнейшие шаги в поиске главного тренера на следующий сезон.

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Согласно информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" всё ещё рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Тухелем.

Также, как и сообщалось ранее, мюнхенцы исключили вариант с возвращением на тренерский мостик Ханса-Дитера Флика, но при этом заинтересованы в кандидатуре Роберто Де Дзерби.

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Опубликовал: Александр Бураков
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