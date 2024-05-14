За неимением альтернативы. Бавария может оставить Тухеля на следующий сезон

"Бавария" может оставить Томаса Тухеля во главе команды ещё на один сезон.

На заседании наблюдательного совета мюнхенского клуба в понедельник обсуждались дальнейшие шаги в поиске главного тренера на следующий сезон.

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Согласно информации немецкого журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" всё ещё рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Тухелем.