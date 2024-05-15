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Штутгарт выкупил игрока Санкт-Галлена Леонидаса Стергиу
Об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леонидас Стергиу, которого "швабы" арендовали в прошлом году у швейцарского "Санкт-Галлена", подписал долгосрочный контракт с немецким клубом до 30 июня 2028 года. В этом сезоне игрок принял участие в 18 матчах, где отметился одним забитым мячом. Этот дебютный гол швейцарец сделал в победном матче "Штутгарта" против "Баварии".
"Я очень доволен доверием, которое мне оказали. Я хочу продолжать оправдывать его хорошими выступлениями. В этом году я многому научился. Сначала мне понадобилось немного времени, чтобы освоиться, но я присоединился к отличной команде. Для меня было важно многому научиться и быть там, где я был нужен. Тренерская команда и весь персонал также заслуживают похвалы. Я очень доволен тем, как прошел сезон", - заявил Леонидас Стергиу после подписания долгосрочного соглашения со "Штутгартом".
Добавим, что сумма компенсации за швейцарского игрока составила 2 млн евро.
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