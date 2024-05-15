  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024

Германия

Нагельсман сообщил Брандту о своем решении заблаговременно

Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юлиан Брандт, полузащитник "Боруссии Дортмунд", не попал в состав сборной Германии на чемпионат Европы-2024.

Брандт сыграл ключевую роль в выходе «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 16 результативных передач, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в основной состав сборной.

Нагельсман, тренер национальной команды Германии, сообщил Брандту о своем решении еще до официального объявления состава.

Читайте такжеКамбек Крооса, ренессанс №10 и топ-тренер у руля. О перспективах Германии перед Евро
По теме
yellow-arrow
Штутгарт выкупил игрока Санкт-Галлена Леонидаса Стергиу
yellow-arrow
Бавария рассматривает возможность перехода одного из лидеров МЮ
yellow-arrow
За неимением альтернативы. Бавария может оставить Тухеля на следующий сезон
Боруссия (Дортмунд) Юлиан Брандт Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
berger_pj
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости