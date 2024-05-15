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Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024
Нагельсман сообщил Брандту о своем решении заблаговременно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлиан Брандт, полузащитник "Боруссии Дортмунд", не попал в состав сборной Германии на чемпионат Европы-2024.
Брандт сыграл ключевую роль в выходе «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 16 результативных передач, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в основной состав сборной.
Нагельсман, тренер национальной команды Германии, сообщил Брандту о своем решении еще до официального объявления состава.
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Источник:berger_pj
Опубликовал: Екатерина Власова
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