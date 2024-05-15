Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024

Юлиан Брандт, полузащитник "Боруссии Дортмунд", не попал в состав сборной Германии на чемпионат Европы-2024.

Брандт сыграл ключевую роль в выходе «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 16 результативных передач, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в основной состав сборной.

Нагельсман, тренер национальной команды Германии, сообщил Брандту о своем решении еще до официального объявления состава.