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Бавария хочет оставить Тухеля у руля команды. Тренер выставил своё условие

Германия

Пойдёт ли клуб на уступки?

Бавария хочет оставить Тухеля у руля команды. Тренер выставил своё условие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Тухель может продолжить работу в "Баварию" в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последнее время руководство мюнхенского клуба склоняется к тому, чтобы продолжить сотрудничество с действующим главным тренером.

Отмечается, что Тухель по-прежнему готов остаться в "Баварии", несмотря на бурную критику в свой адрес за последние несколько недель.

Камнем преткновения в переговорах является требование Тухеля о заключении нового контракта как минимум до 2026 года.

Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

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Томас Тухель контракт бавария
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Опубликовал: Александр Бураков
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