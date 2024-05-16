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Бавария хочет оставить Тухеля у руля команды. Тренер выставил своё условие
Пойдёт ли клуб на уступки?
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель может продолжить работу в "Баварию" в следующем сезоне.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последнее время руководство мюнхенского клуба склоняется к тому, чтобы продолжить сотрудничество с действующим главным тренером.
Отмечается, что Тухель по-прежнему готов остаться в "Баварии", несмотря на бурную критику в свой адрес за последние несколько недель.
Камнем преткновения в переговорах является требование Тухеля о заключении нового контракта как минимум до 2026 года.
Окончательное решение ожидается в ближайшее время.
???????? News #Tuchel | After new talks today FC Bayern want to continue with Thomas Tuchel now!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 15, 2024
➡️ Bayern is now working with Tuchel to reverse the dismissal from February 21
➡️ Tuchel remains willing to stay at FC Bayern; despite the turbulent past few weeks and public criticism… pic.twitter.com/FLA4s69hlc
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