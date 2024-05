Бавария хочет оставить Тухеля у руля команды. Тренер выставил своё условие

Томас Тухель может продолжить работу в "Баварию" в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последнее время руководство мюнхенского клуба склоняется к тому, чтобы продолжить сотрудничество с действующим главным тренером.

Отмечается, что Тухель по-прежнему готов остаться в "Баварии", несмотря на бурную критику в свой адрес за последние несколько недель.

Камнем преткновения в переговорах является требование Тухеля о заключении нового контракта как минимум до 2026 года.

Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

