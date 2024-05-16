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Полузащитник менхенгладбахской Боруссии может покинуть команду в летнее межсезонье

Германия

Об этом сообщает Kicker

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии может покинуть команду в летнее межсезонье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менхенгладбахская "Боруссия" уже четвертый сезон подряд заканчивает сезон в Бундеслиге вне еврокубковой зоны. Кроме того, команду ожидает перестройка, которая не так давно началась со смены президента клуба. Также это будет касаться и трансферной политики "жеребцов".

Несмотря на то, что Ману Коне имеет контракт, который рассчитан до 2026 года и не содержит пункта о досрочном расторжении, футболист может покинуть "Боруссию" уже этим летом. Поговаривают, что есть интерес от представителей АПЛ и французской Лиги 1. Руководство "Боруссии" ожидает предложений по трансферу полузащитника, которые превысят 20 млн евро, поскольку такая сумма будет использована для срочной реструктуризации команды.

Добавим, что Ману Коне в этом сезоне провел 24 матча, где отметился 2 голами и 2 передачами.

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Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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