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Берлинский Унион договорился о продолжении сотрудничества со своим капитаном

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Берлинский Унион договорился о продолжении сотрудничества со своим капитаном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кристофер Триммель подписал новый контракт с берлинским "Унионом". С момента перехода из венского "Рапида" в немецкий клуб летом 2014 года, австриец зарекомендовал себя как постоянный игрок команды. Триммель постепенно превратился в ключевого игрока команды, пока летом 2018 года не получил капитанскую повязку, которую он носит до сих пор. Он особенно запомнился своим важным вкладом в выход "Униона" в Бундеслигу в конце сезона 2018/2019, и именно его подача с углового, которую замкнул Марвин Фридрих, сделала счет 2:2 в первом матче плей-офф на вылет против "Штутгарта", проложив путь к историческому успеху берлинского клуба.

"Я являюсь частью семьи "Униона" уже десять лет, и вместе мы достигли больше, чем я мог когда-либо мечтать. Я был твердо убежден, что переживу значимые моменты с "Унионом". Мое время здесь было и есть невероятно эмоциональным и формообразующим как для клуба, так и для меня лично. Я с нетерпением жду возможности продолжать быть здесь, наблюдать за ежедневными событиями вблизи и вносить свой вклад", - заявил капитан команды после подписания нового соглашения, которое будет действовать до конца июня 2025 года.

Добавим, что Кристофер Триммель имеет за плечами 332 игры (из них 30 в этом сезоне) за "Унион", что является наибольшим количеством выступлений за берлинский клуб в истории.

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Унион (Берлин)
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Источник:
Уніон
Опубликовал: Александр Гресь
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