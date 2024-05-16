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Менхенгладбахская Боруссия готова продать своего центрального защитника

Германия

Об этом сообщает Kicker

Менхенгладбахская Боруссия готова продать своего центрального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жеребцы" переживают сейчас нелегкие времена в Бундеслиге, что сказывается и на результатах команды (13-е место за тур до конца чемпионата). Руководство менхенгладбахской "Боруссии" планирует большую чистку состава и это может касаться также и важных игроков клуба.

Нико Эльведи подписал контракт с "жеребцами" в 2015 году и его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Центральный защитник мог бы также сыграть роль кандидата на продажу для обеспечения необходимого самофинансирования команды. Прошлым летом переход швейцарца в "Вулверхэмптон" был сорван незадолго до его завершения. По данным transfermarkt, стоимость 27-летнего защитника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Нико Эльведи провел 33 матча и отметился 2 голами.

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Боруссия (Менхенгладбах) Нико Эльведи
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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