Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менхенгладбахская Боруссия готова продать своего центрального защитника
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жеребцы" переживают сейчас нелегкие времена в Бундеслиге, что сказывается и на результатах команды (13-е место за тур до конца чемпионата). Руководство менхенгладбахской "Боруссии" планирует большую чистку состава и это может касаться также и важных игроков клуба.
Нико Эльведи подписал контракт с "жеребцами" в 2015 году и его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Центральный защитник мог бы также сыграть роль кандидата на продажу для обеспечения необходимого самофинансирования команды. Прошлым летом переход швейцарца в "Вулверхэмптон" был сорван незадолго до его завершения. По данным transfermarkt, стоимость 27-летнего защитника составляет 10 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Нико Эльведи провел 33 матча и отметился 2 голами.
Популярное сейчас
- Несколько дней провел там. Украинского арбитра с вокзала забрали в ТЦК
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- У Байера 33 матча без поражений в чемпионате. Но до рекорда Европы еще далеко
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО