Лейпциг интересуется защитником Фейеноорда на фоне неопределенности Беньямина Хенрикса

"РБ Лейпциг" обеспечил себе участие в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем году и постарается сохранить некоторых игроков, которые играют важную роль в клубе. Среди них и Беньямин Хенрикс, который в нынешней кампании хорошо себя проявил в составе "быков".

У защитника контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года и должен принять решение: подписать новое соглашение или продолжить карьеру в другом клубе. "РБ Лейпциг" дал футболисту на принятие решения срок до конца этой недели. В то же время немецкий клуб планирует заранее и ищет замену на случай, если игрок не подпишет продление контракта и покинет клуб. Одним из кандидатов является Лютсарел Гертрейда, 23-летний защитник из роттердамского "Фейеноорда", который уже был заинтересован в подписании контракта летом 2023 года. По данным transfermarkt, стоимость нидерландца составляет 32 млн евро.

Добавим, что Беньямин Хенрикс в этом сезоне провел 41 матч, где отметился голом и 8 передачами. Гертрейда сыграл на 5 поединков больше, забив при этом 8 голов и отдал 5 ассистов.