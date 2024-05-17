Альфонсо Дэвис может продолжить выступления за Баварию

По информации журналистов "Bild", защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис может продлить контракт с мюнхенцами, если "Реал" так и продолжит занимать пассивную позицию в его подписании.

Сам футболист не исключает возможность поиграть в Германии еще несколько лет.

Напомним, что Дэвис провел за "Баварию" 6 сезонов. Альфонсо перешел из канадского "Ванкувера" за 14 млн евро.