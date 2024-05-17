Германия
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Альфонсо Дэвис может продолжить выступления за Баварию
Дэвис допускает возможность продления контракта с мюнхенцами
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации журналистов "Bild", защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис может продлить контракт с мюнхенцами, если "Реал" так и продолжит занимать пассивную позицию в его подписании.
Сам футболист не исключает возможность поиграть в Германии еще несколько лет.
Напомним, что Дэвис провел за "Баварию" 6 сезонов. Альфонсо перешел из канадского "Ванкувера" за 14 млн евро.
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