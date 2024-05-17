Вердер продлил контракт с Митчеллом Вайзером

Несколько дней назад существовала неопределенность относительно пребывания Митчелла Вайзера в бременском клубе. Незадолго до финальной игры сезона ключевой игрок связал свое будущее с командой. Как подтвердил в пятницу утром спортивный директор Клеменс Фриц, Митчелл Вайзер продлил свой контракт с бременским "Вердером", который должен был закончиться этим летом.

"Мы провели длительные переговоры с Митчеллом и очень рады, что он хочет продолжить этот путь с нами. Благодаря своим ценностям как игрока и опыту, он является важной опорой в нашей команде, и мы верим, что он сможет достичь своих амбиций как игрок в "Вердере", - пояснил Фриц.

"Мы с семьей чувствуем себя здесь, в Бремене, как дома, и в клубе. Я вижу, что многие вещи движутся в правильном направлении, и поэтому решил продолжать идти по этому пути, по которому мы идем", - заявил Митчелл Вайзер после подписания нового контракта.

Добавим, что защитник в последнем туре против "Бохума" может сыграть свой 200-й матч в Бундеслиге. Сейчас игрок в немецком чемпионате отметился 14 голами и 36 передачами.