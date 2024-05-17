"Были разговоры о продлении сотрудничеста, но мы не пришли к согласию". Тухель все же покинет Баварию

Руководство мюнхенского клуба находится в большой неопределенности на фоне того, кто будет руководить командой в следующем сезоне. После того, как Хаби Алонсо, Ральф Рангник остались в своих командах, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль перебирает какие угодно кандидатуры, начиная от Рогера Шмидта из "Бенфики" до ... Томаса Тухеля. Так, в последние дни ходили слухи, что попытаются договориться с руководителем "Баварии" продолжить сотрудничество. Впрочем, во время предматчевой пресс-конференции с "Хоффенхаймом" Томас Тухель отверг эти предположения.

"Это последняя пресс-конференция на Забенер Штрассе. Соглашение от февраля остается в силе. Были дальнейшие переговоры", - сообщил Томас Тухель сегодня на встрече с журналистами.

Напомним, что "Бавария" объявила в пресс-релизе, что "сотрудничество между ними и Томасом Тухелем, которое сначала должно было продолжаться до 30 июня 2025 года, завершится 30 июня 2024 года". Это стало результатом дружеской дискуссии между генеральным директором Яном-Кристианом Дризеном и Тухелем. Совсем недавно Мануэль Нойер и Томас Мюллер, в частности, активно высказывались в пользу дальнейшего сотрудничества. Но сейчас поиск тренера продолжается.