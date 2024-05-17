Лейпциг продлил контракт с Беньямином Хенриксом

Еще вчера появлялись сообщения о том, что правый защитник "Лейпцига" может покинуть клуб, поскольку оставался год контракта с немецким клубом. Уже сегодня руководство "быков" сообщило о том, что удалось договориться с Беньямином Хенриксом о продлении соглашения, которое будет действовать до июня 2028 года.

"Беньямин Хенрикс - особый игрок, потому что он очень гибкий и всегда выполняет поставленные задачи. Он также чрезвычайно важен для нас в раздевалке как лидер и связующее звено между игроками и руководством. Именно поэтому Бенни входит в совет команды с этого сезона и является ключевым контактным лицом для наших молодых игроков - в том числе благодаря его знанию нескольких языков. Мы всегда подчеркивали, что очень хотели бы продлить контракт с Бенни и что мы рассчитываем на него в будущем, потому что он живет клубом, его философией и его футболом. Мы открыто обсуждали следующий шаг, и это вполне нормально, что он рассматривал другие варианты на этом этапе своей карьеры. В конце концов, общий пакет предложений убедил его в том, что "РБ Лейпциг" с нашими амбициями и целями на ближайшие несколько лет - Бенни будет продолжать играть здесь очень важную роль. С этим продлением контракта мы можем положительно ответить на очень важный вопрос по составу перед последней игрой сезона", - заявил спортивный директор клуба Роувен Шредер.

Benny Henrichs bleibt bis 2028 ❤️⚪ pic.twitter.com/Q2edXpdtsE — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 17, 2024

"Я в команде "РБ Лейпциг" уже почти четыре года и провел здесь самый длинный и успешный период моей профессиональной карьеры - и теперь впереди еще четыре года! Я невероятно рад этому и с нетерпением жду всего, что будет дальше. У нас отличные условия, прекрасный стадион с замечательными болельщиками и, прежде всего, очень, очень крутая команда. Я хочу продолжать брать на себя ответственность как лидер, поддерживать наших молодых игроков и реализовывать свои качества на поле", - сказал Беньямин Хенрикс после подписания нового контракта.

Добавим, что в этом сезоне игрок провел 41 матч, где отметился голом и 8 передачами. За время своего пребывания в команде, Хенрикс в составе "быков" дважды выигрывал Кубок Германии и один раз Суперкубок.