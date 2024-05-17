Бавария хочет подписать капитана Манчестер Юнайтед

Несмотря на то, что еще не известно, кто будет главным тренером "Баварии" в следующем сезоне, немецкий клуб уже начал планировать летние трансферы.

По информации издания The Independent, немцы хотят подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. "Бавария" попытается летом договориться с англичанами о трансфере игрока.

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29-летний португалец в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.