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Айнтрахт отказался выкупить контракт хавбека МЮ

Германия
Обновлено

Донни ван де Бек вернется в английский клуб

Айнтрахт отказался выкупить контракт хавбека МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек в начале 2024 года на правах аренды перешел в "Айнтрахт", но франкфуртский клуб решил не продлевать сотрудничество с игроком.

В договоре аренды 27-летнего футболиста был пункт о выкупе, но "Айнтрахт" решил не использовать его, и Донни вернется в "Манчестер Юнайтед" в конце этого сезона.

Ван де Бек в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 8 матчей.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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