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Айнтрахт отказался выкупить контракт хавбека МЮ
Донни ван де Бек вернется в английский клуб
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек в начале 2024 года на правах аренды перешел в "Айнтрахт", но франкфуртский клуб решил не продлевать сотрудничество с игроком.
В договоре аренды 27-летнего футболиста был пункт о выкупе, но "Айнтрахт" решил не использовать его, и Донни вернется в "Манчестер Юнайтед" в конце этого сезона.
Ван де Бек в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 8 матчей.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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