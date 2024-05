Бывший тренер Шахтера – единственный вариант для Баварии

У "Баварии" остался единственный вариант, кто сможет заменить Томаса Тухеля, сообщает Bayern & Germany.

По имеющейся информации, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль продвигает вариант с назначением Роберто Де Дзерби на должность главного тренера мюнхенцев. Эберль уже встречался с главным тренером "Брайтона". Отмечается, что кандидатуру Де Дзерби обсуждали и на встрече наблюдательного совета.

Roberto De Zerbi is now Max Eberl's top candidate to replace Thomas Tuchel in the summer. Eberl has already had a meeting with the Italian coach and if he manages to convince him of leaving Brighton, a €12m release clause would be due. De Zerbi's name was already discussed at… pic.twitter.com/VESIApuaRj