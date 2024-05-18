Ройс сыграет с капитанской повязкой в своем последнем матче на Вестфаленштадионе

"Боруссия" Дортмуд и "Дармштадт" сыграют в матче 34-го тура Бундеслиги.

Свой последний поединок за “шмелей” на домашнем стадионе “Вестфаленштадион” и в немецких соревнованиях в целом проведет многолетняя легенда дортмундцев Марко Ройс. Он выйдет в стартовом составе с капитанской повязкой.

Недавно Ройс официально объявил о том, что покидает команду. Он выступает за "Боруссию" с июля 2012 года. Сегодняшний матч станет для Марко 428-м в футболке дортмундцев.

Добавим, что Ройс может сыграть еще в финале Лиги чемпионов 1 июня против "Реала" Мадрид в Лондоне.

Отметим, что "Боруссия" гарантировала себе пятое место, равно как и "Даршмтадт" – последнее. У команд уже нет возможности изменить свое положение в турнирной таблице. Матч начнется в 16.30.