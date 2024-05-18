Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ройс сыграет с капитанской повязкой в своем последнем матче на Вестфаленштадионе
Терзич выпустил легенду в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмуд и "Дармштадт" сыграют в матче 34-го тура Бундеслиги.
Свой последний поединок за “шмелей” на домашнем стадионе “Вестфаленштадион” и в немецких соревнованиях в целом проведет многолетняя легенда дортмундцев Марко Ройс. Он выйдет в стартовом составе с капитанской повязкой.
Недавно Ройс официально объявил о том, что покидает команду. Он выступает за "Боруссию" с июля 2012 года. Сегодняшний матч станет для Марко 428-м в футболке дортмундцев.
Добавим, что Ройс может сыграть еще в финале Лиги чемпионов 1 июня против "Реала" Мадрид в Лондоне.
Отметим, что "Боруссия" гарантировала себе пятое место, равно как и "Даршмтадт" – последнее. У команд уже нет возможности изменить свое положение в турнирной таблице. Матч начнется в 16.30.
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Финалист Лиги чемпионов не получил вызов в сборную Германии на Евро-2024
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО