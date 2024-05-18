Бундеслига. Байер закончил без поражений, Айнтрахт вышел в ЛЕ, Бохум сыграет в плей-офф

"Байер" стал первым клубом в истории Бундеслиги, завершившим сезон без поражений. Красивую точку в невероятной кампании подопечные Хаби Алонсо поставили в матче с "Аугсбургом", на домашней арене нанеся "фуггерам" пятое поражение кряду. 14-й гол провёл Виктор Бонифасе, ещё один мяч на счету Андриха.

Синхронные домашние победы добыли "Штутгарта" и "Боруссия" Д. Серу Гирасси забил 27-й и 28-й голы в кампании в ворота Менхенгладбаха, Марко Ройс отметился прощальным голом и ассистом на "Сигнал Идуна Парк". "Штутгарт" при этом заработал серебро.

Так как "Бавария" проиграла "Хоффенхайму", что лишило подопечных Тухеля финиша на второй позиции позиции. Победу "Хоффе" принёс хет-трик лучшего голеадора клуба в истории Андрея Крамарича. Зинсхаймцы при этом остались седьмыми – им светит место в ЛЕ в случае победы "Байера" в Кубке, либо ЛК в случае успеха "Кайзерслаутерна". "Айнтрахт" при этом точно сыграет во втором по престижности еврокубке. "Орлы" поделили очки с "красными быками" Марко Розе. Снова забил Юго Экитике (в 4-м матче из последних 5), в ответ в шестом туре кряду отличился Беньямин Шешко.

"Майнц" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Победа над "Вольфсбургом" обеспечила подопечным Бо Хенриксона выживание в элите. "Унион" при этом тоже не остался в зоне вылета, минимально обыграв "Фрайбург" благодаря голу Хаберера на второй компесированной минуте. А в плей-офф за право игры в элите сыграет "Бохум", который без шансов слил "Вердеру" на выезде. Они поспорят за место в Бундеслиге с "Фортуной" Дюссельдорф.

Бундеслига. 34-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Аугсбург 2:1

Голы: Бонифасе 12, Андрих 27 – Комюр 62

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Бавария 4:2

Голы: Байер 8, Крамарич 68, 85, 87 – Тель 4, Дэвис 6

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия М 4:0

Голы: Гирасси 23, 31, Чон У Ен 75, Мвумпа 83

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – РБ Лейпциг 2:2

Голы: Экитике 60, Мармуш 77 (п) – Симонс 42 (п), Шешко 46

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Дармштадт 4:0

Голы: Матсен 30, Ройс 38, Брандт 72, Мален 88

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Майнц 1:3

Голы: Паредес 18 – Груда 24, ван ден Берг 71, Буркардт 85

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Фрайбург 2:1

Голы: Холлербах 68, Хаберер 90+2 – Доан 85

Бремен, Везерштадион

Вердер – Бохум 4:1

Голы: Фридль 6, Юнг 78, Стаге 80, Шмид 87 – Антви-Аджей 85

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Кёльн 4:1

Голы: Динкчи 16, 22, Сесса 36, Бесте 78 – Тиггес 64