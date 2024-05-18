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Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей в Бундеслиге

Германия
Обновлено

Сравнялся с легендарным голкипером

Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей в Бундеслиге

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер провел за мюнхенцев свой 473-й матч в Бундеслиге. Он сравнялся с голкипером Зеппом Майером, который до сих пор был единоличным рекордсменом по количеству матчей в составе немецкого чемпионата.

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Особый матч Мюллер провел против "Хоффенхайма" в 34-м туре Бундеслиги. Его команда проиграла со счетом 2:4 и опустилась на итоговое 3-е место.

В сезоне 2023/24 "Бавария" не выиграла ни одного трофея. В чемпионате клуб занял 3-е место, в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, а в Кубке Германии вылетел на стадии 1/16 финала.

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Источник:
Баварія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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