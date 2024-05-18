Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Байер - Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча
Непобедимые
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Байер" уже давно стал чемпионом, но матч последнего тура интересовал тем, сможет ли команда Хаби Алонсо завершить сезон Бундеслиги без поражений. И им это удалось! Это произошло впервые в истории высшего чемпионата Германии.
"Байер" привычно превосходил соперника по игре, но большое преимущество в счете получить не сумел. 2:1 - забивали Бонифейс, Андрих и Кемюр. Как итог - у "Байера" 90 очков за 34 матча.
Бундеслига. 34-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Аугсбург 2:1
Голы: Бонифейс 12, Андрих 27 - Комюр 62
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Динамо Киев - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась
- 90 очков Леверкузена, Бавария даже не на втором месте, Унион избежал вылета. Итоговая таблица Бундеслиги 2023/24
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО