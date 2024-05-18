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Бундеслига. Байер - Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча

Германия

Непобедимые

Бундеслига. Байер - Аугсбург 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Байер" уже давно стал чемпионом, но матч последнего тура интересовал тем, сможет ли команда Хаби Алонсо завершить сезон Бундеслиги без поражений. И им это удалось! Это произошло впервые в истории высшего чемпионата Германии.

"Байер" привычно превосходил соперника по игре, но большое преимущество в счете получить не сумел. 2:1 - забивали Бонифейс, Андрих и Кемюр. Как итог - у "Байера" 90 очков за 34 матча.

Бундеслига. 34-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Аугсбург 2:1

Голы: Бонифейс 12, Андрих 27 - Комюр 62

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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