Бундеслига. Хоффенхайм - Бавария 4:2. Видео голов и обзор матча

Поражение "Баварии" в последнем туре - как иллюстрация всего сезона от мюнхенцев. Команда Томаса Тухеля проиграла "Хоффенхайму" на выезде со счетом 2:4 и потеряла 2-е место в таблице. Их обогнал "Штутгарт", который сегодня победил.

В сезоне 2023/24 "Бавария" не выиграла ни одного трофея. В чемпионате клуб занял 3-е место, в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, а в Кубке Германии вылетел на стадии 1/16 финала.

Бундеслига. 34-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм - Бавария 4:2

Голы: Байер 8, Крамарич 68, 85, 87 - Тель 4, Дэвис 6