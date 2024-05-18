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Бундеслига. Хоффенхайм - Бавария 4:2. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Потеряли 2-е место

Бундеслига. Хоффенхайм - Бавария 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Поражение "Баварии" в последнем туре - как иллюстрация всего сезона от мюнхенцев. Команда Томаса Тухеля проиграла "Хоффенхайму" на выезде со счетом 2:4 и потеряла 2-е место в таблице. Их обогнал "Штутгарт", который сегодня победил.

В сезоне 2023/24 "Бавария" не выиграла ни одного трофея. В чемпионате клуб занял 3-е место, в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, а в Кубке Германии вылетел на стадии 1/16 финала.

Бундеслига. 34-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм - Бавария 4:2

Голы: Байер 8, Крамарич 68, 85, 87 - Тель 4, Дэвис 6

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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