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Бундеслига. Боруссия Д - Дармштадт 4:0. Видео голов и обзор матча
Прощание Ройса с болельщиками
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" не почувствовала проблем в матче с аутсайдером Бундеслиги. 4 безответных гола и полная доминация. Марко Ройс сыграл свой последний матч на "Сигнал Идуна Парк" в футболке "шмелей". Прощание получилось эффектным - гол+ассист.
"Боруссия" завершила сезон в чемпионате на 5-м месте, которое выводит их в Лигу чемпионов. "Дармштадт", зато стал последним, поэтому вынужден покинуть высший дивизион Германии.
Бундеслига. 34-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д - Дармштадт 4:0
Голы: Матсен 30, Ройс 38, Брандт 72, Мален 88
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