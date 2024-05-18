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Бундеслига. Боруссия Д - Дармштадт 4:0. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Прощание Ройса с болельщиками

Бундеслига. Боруссия Д - Дармштадт 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" не почувствовала проблем в матче с аутсайдером Бундеслиги. 4 безответных гола и полная доминация. Марко Ройс сыграл свой последний матч на "Сигнал Идуна Парк" в футболке "шмелей". Прощание получилось эффектным - гол+ассист.

"Боруссия" завершила сезон в чемпионате на 5-м месте, которое выводит их в Лигу чемпионов. "Дармштадт", зато стал последним, поэтому вынужден покинуть высший дивизион Германии.

Бундеслига. 34-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д - Дармштадт 4:0

Голы: Матсен 30, Ройс 38, Брандт 72, Мален 88

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Боруссия (Дортмунд) обзор матчей Дармштадт
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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
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