Бундеслига. Боруссия Д - Дармштадт 4:0. Видео голов и обзор матча

Дортмундская "Боруссия" не почувствовала проблем в матче с аутсайдером Бундеслиги. 4 безответных гола и полная доминация. Марко Ройс сыграл свой последний матч на "Сигнал Идуна Парк" в футболке "шмелей". Прощание получилось эффектным - гол+ассист.

"Боруссия" завершила сезон в чемпионате на 5-м месте, которое выводит их в Лигу чемпионов. "Дармштадт", зато стал последним, поэтому вынужден покинуть высший дивизион Германии.

Бундеслига. 34-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д - Дармштадт 4:0

Голы: Матсен 30, Ройс 38, Брандт 72, Мален 88