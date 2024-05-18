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Штутгарт только в пятый раз завоевал серебро Германии. У Баварии достижение с минусом
Швабы внесли свой вклад в необычный сезон Бундеслиги
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В последнем туре "красные" не заметили на своем поле гладбахскую "Боруссию" (4:0). "Бавария" неожиданно проиграла "Хоффенгайму" (2:4) и финишировала третьей, поскольку опережала оппонента всего на 1 балл.
Ранее "Штутгарт" лишь четырежды занимал второе место в первенстве страны. Речь идет о розыгрышах 1935, 1953, 1978/79 и 2002/03.
"Бавария" только трижды в XXI веке не занимала первой или второй позиции в Бундеслиге. Подобное происходило в кампаниях 2001/02 (3 место), 2006/07(4) и 2010/11(3).
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