Штутгарт только в пятый раз завоевал серебро Германии. У Баварии достижение с минусом

В последнем туре "красные" не заметили на своем поле гладбахскую "Боруссию" (4:0). "Бавария" неожиданно проиграла "Хоффенгайму" (2:4) и финишировала третьей, поскольку опережала оппонента всего на 1 балл.

Ранее "Штутгарт" лишь четырежды занимал второе место в первенстве страны. Речь идет о розыгрышах 1935, 1953, 1978/79 и 2002/03.

"Бавария" только трижды в XXI веке не занимала первой или второй позиции в Бундеслиге. Подобное происходило в кампаниях 2001/02 (3 место), 2006/07(4) и 2010/11(3).