  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Штутгарт только в пятый раз завоевал серебро Германии. У Баварии достижение с минусом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Штутгарт только в пятый раз завоевал серебро Германии. У Баварии достижение с минусом

Германия

Швабы внесли свой вклад в необычный сезон Бундеслиги

Штутгарт только в пятый раз завоевал серебро Германии. У Баварии достижение с минусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем туре "красные" не заметили на своем поле гладбахскую "Боруссию" (4:0). "Бавария" неожиданно проиграла "Хоффенгайму" (2:4) и финишировала третьей, поскольку опережала оппонента всего на 1 балл.

Читайте также: 90 очков Леверкузена, Бавария даже не на втором месте, Унион избежал вылета. Итоговая таблица Бундеслиги 2023/24

Ранее "Штутгарт" лишь четырежды занимал второе место в первенстве страны. Речь идет о розыгрышах 1935, 1953, 1978/79 и 2002/03.

"Бавария" только трижды в XXI веке не занимала первой или второй позиции в Бундеслиге. Подобное происходило в кампаниях 2001/02 (3 место), 2006/07(4) и 2010/11(3).

По теме
yellow-arrow
Тухель - о поражении Хоффенхайму: Мы очень плохо защищали свои ворота и отдали игру
yellow-arrow
Де Дзерби не станет главным тренером Баварии - Романо
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия Д - Дармштадт 4:0. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости