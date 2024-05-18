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Тухель - о поражении Хоффенхайму: Мы очень плохо защищали свои ворота и отдали игру

Германия
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Обошлась дорого

Тухель - о поражении Хоффенхайму: Мы очень плохо защищали свои ворота и отдали игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение "Хоффенхайму" в 34-м туре Бундеслиги, из-за которого мюнхенцы опустились на 3-е место.

"Мы очень хорошо начали игру, 15-20 минут, а потом начали делать индивидуальные ошибки. Второй тайм, то же самое, начали хорошо, а потом индивидуальные ошибки. Мы много теряли мяч и вернули соперника в игру. Мы очень плохо защищали свои ворота и отдали игру. Опять же, еще одно очень ненужное поражение.

В Штутгарте мы имели шанс вырваться вперед, но в конце дважды пропустили и проиграли. В Гайденхайме мы имели шанс сделать счет 3:0, 4:0, 5:0, но проиграли 3:2. Сегодня произошло то же самое. Это просто случалось слишком часто.

Есть ли у меня объяснение, почему еще одна игра была сыграна именно так? Да, у меня есть объяснение, но оно не для публики", - сказал Тухель.

В сезоне 2023/24 "Бавария" не выиграла ни одного трофея. В чемпионате клуб занял 3-е место, в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, а в Кубке Германии вылетел на стадии 1/16 финала.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
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