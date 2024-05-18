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Алонсо: 90 очков, ни одного поражения или плохой игры. Наша команда вписана в историю Бундеслиги

Германия
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Испанский специалист поражен достижением команды

Алонсо: 90 очков, ни одного поражения или плохой игры. Наша команда вписана в историю Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" в последнем туре одолел дома "Аугсбург" (2:1). Тренер Леверкузена гордится своими подопечными после фантастического чемпионата.

"Мы надолго запомним эти дни. Выиграть этот трофей – особое событие для каждого. И мы завершили чемпионат без поражений – такова была наша цель после игры с “Вердером”. Я горжусь командой, я счастлив.

90 очков, ни одного поражения – нам нужно еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать. Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом. Были приложены большие усилия. Мы не провели ни одной плохой игры. Может быть, тайм, но потом была реакция.

Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами”, – сказал главный тренер «Байера».

Отметим, что в сезоне 2021/22 "львы" забили в элите 80 мячей и это был их рекордный показатель.

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Опубликовал: Александр Симченко
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