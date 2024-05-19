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Бавария не видит на должности нового главного тренера Зидана

Германия

Разная философия

Бавария не видит на должности нового главного тренера Зидана

ФК "Бавария" / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Баварии" считает, что Зинедин Зидан не подходит на должность нового главного тренера для клуба.

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По информации издания, руководство "Баварии" не намерено вести какие-либо переговоры с Зиданом, ведь 51-летний специалист не знает немецкого и внутри "Баварии" считают, что француз не подходит по философии команды.

Напомним, последним местом работы Зидана был "Реал Мадрид", который он покинул летом 2021 года.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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