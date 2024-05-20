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Полузащитник Майнца покинет команду этим летом свободным агентом
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Карнавальщики" еще несколько месяцев назад имели достаточно трудное положение в Бундеслиге, но 9-матчевая беспроигрышная серия в конце сезона позволила подопечным Бу Хенриксена сохранить прописку в высшем дивизионе. Впрочем, также команда была вынуждена попрощаться одним из важных игроков клуба.
Леандру Баррейру из "Майнца" впервые подтвердил свой уход по окончании сезона, но не назвал клуб. Спортивный директор Кристиан Хайдель заявил, что полузащитник "проинформировал FSV обо всех шагах с лиссабонской "Бенфикой". По информации местных СМИ, Баррейру получит там пятилетний контракт, тогда как его контракт с "карнавальщиками" истекает летом.
Добавим, что люксембургский полузащитник провел в этом сезоне 33 матча, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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