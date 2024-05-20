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Штутгарт выкупил Джейми Левелинга, арендованного у берлинского Униона

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Штутгарт выкупил Джейми Левелинга, арендованного у берлинского Униона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Следующий кадровый вопрос решен: Джейми Левелинг продолжит играть за "Штутгарт" и в дальнейшем. Вингер присоединился к "швабам" на правах аренды из "Униона" перед началом этого сезона. Теперь игрок подписал контракт со "Штутгартом" до 30 июня 2028 года. Джейми Левелинг сыграл во всех 38 матчах за "швабов" в этом сезоне, где отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

"В "Штутгарте" я чувствую себя как дома. Тренерский штаб, команда и болельщики сделали все, чтобы я чувствовал себя очень желанным гостем. Я рад, что продолжу играть здесь и в дальнейшем. В начале сезона мне было немного трудно, но я смог улучшить свои результаты в течение сезона и я на правильном пути. Этот сезон был просто невероятным", - заявил Джейми Левелинг после подписания контракта.

Добавим, что "Штутгарт" выкупил игрока "Униона" за 5 млн евро.

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Унион (Берлин) Штутгарт
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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