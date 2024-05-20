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Менхенгладбахская Боруссия приобрела Филиппа Зандера из Хольштайна

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба из Киля

Менхенгладбахская Боруссия приобрела Филиппа Зандера из Хольштайна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Только недавно "аисты" впервые в истории вышли в Бундеслигу. Впрочем, для болельщиков "Хольштайна" эта радость сменится небольшой грустью, поскольку капитан команды Филипп Зандер в следующем сезоне будет играть за менхенгладбахскую "Боруссию". Сумма трансфера между клубами пока не разглашается.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб, весь персонал, моих партнеров по команде и, конечно, болельщиков за все, чему я научился и пережил здесь за последние девять лет. Здесь я сформировался не только как игрок, но и как человек вне футбольного поля. Я чрезвычайно счастлив и горжусь тем, что могу попрощаться с "Килем" в статусе капитана с таким успешным и историческим финалом, как повышение в классе. После всех этих лет для меня настало время принять новый вызов и встать на новый путь. У меня всегда будут очень позитивные отношения с клубом и я надеюсь, что замечательное развитие последних нескольких лет в Киле продолжится и в будущем", - заявил Филипп Зандер.

Добавим, что немецкий полузащитник провел в этом сезоне 27 матчей, где отметился 4 голами и 6 передачами.

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Боруссия (Менхенгладбах) Хольштайн (Киль)
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Источник:
Гольштайн
Опубликовал: Александр Гресь
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