Менхенгладбахская Боруссия приобрела Филиппа Зандера из Хольштайна

Только недавно "аисты" впервые в истории вышли в Бундеслигу. Впрочем, для болельщиков "Хольштайна" эта радость сменится небольшой грустью, поскольку капитан команды Филипп Зандер в следующем сезоне будет играть за менхенгладбахскую "Боруссию". Сумма трансфера между клубами пока не разглашается.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб, весь персонал, моих партнеров по команде и, конечно, болельщиков за все, чему я научился и пережил здесь за последние девять лет. Здесь я сформировался не только как игрок, но и как человек вне футбольного поля. Я чрезвычайно счастлив и горжусь тем, что могу попрощаться с "Килем" в статусе капитана с таким успешным и историческим финалом, как повышение в классе. После всех этих лет для меня настало время принять новый вызов и встать на новый путь. У меня всегда будут очень позитивные отношения с клубом и я надеюсь, что замечательное развитие последних нескольких лет в Киле продолжится и в будущем", - заявил Филипп Зандер.

Добавим, что немецкий полузащитник провел в этом сезоне 27 матчей, где отметился 4 голами и 6 передачами.